Quand Victor Vazquez était le joyau du FC Bruges

Ce jeudi, l'Espagnol fête ses 35 ans. L'occasion de revenir sur son passage au FC Bruges, où il s'est illustré pendant plus de 4 saisons.

Sans club depuis ce premier janvier et la fin de son contrat avec le L.A. Galaxy, Victor Vazquez, est, à 35 ans, au crépuscule de sa carrière. Une carrière longue de plus de 15 ans. Débutant avec l'équipe B du FC Barcelone, le milieu offensif formé à la Masia joue 140 matchs et plante près de 25 buts. Juste suffisant pour glaner 3 maigres apparitions avec l'équipe première, dont un but, inscrit en Ligue des Champions face au Rubin Kazan. A la fin de la saison 2010-2011, Victor sait qu'il ne s'imposera pas en Catalogne, et qu'il doit viser un club qui lui offrira la possibilité de se montrer. Il signe alors au FC Bruges, gratuitement.

Et le Club a flairé le bon coup. Même si ses début sont un peu difficiles, l'Espagnol va progressivement devenir une pièce maîtresse de l'effectif des Blauw en Zwart. Le premier entraîneur à lui donner les clés du jeu est le coach allemand Christoph Daum. Vazquez délivre 7 passes décisives en quelques mois et montre de très belles choses, notamment au niveau de son entente avec un certain Lior Refaelov. Ce Bruges qui verra aussi l'éclosion du jeune Thomas Meunier termine 2e du championnat.

© Photonews

La saison suivante est celle de la confirmation pour Vazquez. Avec 34 matchs disputés toutes compétitions confondues, l'Espagnol va distiller pas moins de 14 passes décisives. Avec 10 passes décisives, il terminera deuxième meilleur passeur derrière Milan Jovanovic. La saison suivante est un peu plus compliquée : il ne dispute que 15 matchs en phase classique. Bruges, qui a devant un Carlos Bacca qui sera élu meilleur buteur de Pro League, terminera à nouveau troisième, tandis que l'ennemi Anderlechtois fête son troisième titre d'affilée. Vazquez ne délivrera que 4 assists, pour seulement 2 buts.

En 2014-2015, avec le départ de Vadis Odjidja, Victor Vazquez va définitivement devenir le patron de son équipe. Cette année-là sera celle des récompenses pour l'Espagnol. Il va en effet plusieurs fois inscrire des buts très importants, à des moments cruciaux. Comme ce coup-franc splendide qui permet au Blauw en Zwart d'arracher le nul dans un match face au Sporting d'Anderlecht. Ou encore un extérieur du pied soyeux face à Zulte-Waregem, élu but de l'année. Il terminera deuxième au classement du Soulier d'Or 2014, derrière Dennis Praet.

© photonews

Mais l'heure n'est pas au découragement, Vazquez continuera sa saison comme il l'a entamée : en étant décisif. Il se fait à nouveau le bourreau d'Anderlecht en Play-Offs 1, en délivrant deux passes décisives. Il terminera meilleur passeur du championnat avec 15 assists. Mais aussi et surtout, il prendra sa revanche en remportant le titre de footballeur pro de l'année, juste devant son compère Lior Refaelov.

L'Espagnol quittera Bruges à l'hiver 2016, direction le Mexique et Cruz Azul. En 4 saisons et demies passées au Club de Bruges, il aura disputé 173 matchs, marqué 25 buts et inscrit 50 passes décisives. A son palmarès avec le Club, auquel on peut ajouter une Coupe de Belgique remportée en 2015, il ne manque en fait qu'un titre de champion de Belgique. Comme il le disait sur le site du club, au moment de faire ses adieux :

Je ne vous oublierai jamais, vous resterez à jamais dans mon coeur. J'espère que le Club sera champion

Le Club remportera son premier titre en 11 ans au terme de cette saison. Après le Mexique, Vazquez a joué en MLS (Toronto FC) mais aussi au Qatar, avant de tenter un retour très peu concluant à Eupen en 2020. Mais la plus belle ligne de sa carrière, il l'aura écrite au Jan Breydel.