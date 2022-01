"Tout le monde a été surpris du départ de Blessin"

Les Côtiers ont connu leur première rencontre depuis le départ de Blessin...avec une défaite à la clé.

Robbie D'Haese était déçu du résultat, mais il veut cependant y voit du positif pour l'avenir. Non sans parler une dernière fois de Blessin, parti entraîner du côté du Genoa.

"Je suis bien évidemment déçu", a déclaré l'ailier d'Ostende au micro de Eleven. "Je pense que nous commençons bien la rencontre, avec des occasions, mais on a directement senti que cela pouvait aller dans les deux sens. Quand on mène 1-0 en seconde période, on doit tout faire pour garder le score mais nous navons pas réussi à la faire. C'est dommage mais c'est positif pour le futur".

Le futur, ce sera donc sans Blessin: "Nous avons la possibilité de construire à nouveau quelque chose ici. Nous avons été surpris du départ de Blessin, ici tout le monde l'appréciait, mais c'est le football. Markus Pflanz a la même philosophie que lui et nous avons confiance en lui".

A voir maintenant si ce dernier restera coach du KVO dans les prochaines semaines.