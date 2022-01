Dembélé ne va pas se laisser faire: il veut rencontrer Laporta !

le Français n'a pas prolongé son contrat donc il ne joue plus et il doit partir du Barça.

Pour le compte des 8es de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal, sans briller, a pris le meilleur sur le Cap-Vert (2-0) ce mardi. Dominateurs, les Sénégalais ont été aidés par les expulsions du milieu Andrade (21e), auteur d'une vilaine semelle sur Pape Gueye, et du gardien Vozinha (57e), qui a percuté Mané à la tête. Sonné, l'ailier de Liverpool (63e) a tout de même ouvert le score d'une belle frappe enroulée avant de devoir sortir quelques minutes plus tard en raison de ce choc. En fin de partie, son remplaçant, le Marseillais Dieng (90+2e), a même réussi à faire le break pour son premier but en sélection.

Une qualification méritée pour Les Lions de la Téranga, qui vont désormais s'inquiéter pour la santé de leur star.