Luka Elsner concentré sur Malines : "Il ne faut pas sauter les étapes"

Ce dimanche, le Standard de Liège recevra le KV Malines lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner pourra compter normalement sur l'ensemble de son groupe pour la réception du KV Malines ce dimanche. "Renaud Emond a pris un coup sur l'os, mais il se remet petit à petit et ça va beaucoup mieux qu'hier. Nous verrons demain s'il est en état de faire la séance d'entraînement. Le pronostic est bon pour dimanche. Nous avons eu également quelques pépins pour Laurent Henkinet qui a un ligament touché au niveau du poignet. Il va faire fi de la douleur et reprendre les entraînements. Ensuite, Joachim Van Damme a eu une petite contracture dûe à la charge de travail conséquente qu'on lui impose. Il avait un retard et on y remédie. Kostas Laifis a eu une petite douleur, mais c'est ok pour dimanche. Damjan Pavlovic s'entraîne normalement, une bonne nouvelle. Quant à Moussa Sissako, il rentre samedi du Cameroun", a expliqué le coach du Standard de Liège en conférence de presse.

"La force qui commence à apparaître dans ce groupe doit être dirigée sur la rencontre de dimanche"

Les Rouches veulent débuter une série et enchaîner un deuxième succès de suite. "Il faut rester focus sur Malines. La force qui commence à apparaître dans ce groupe doit être dirigée sur la rencontre de dimanche. Il ne faut pas sauter les étapes et griller des éléments de réflexion. Il ne faut pas penser à la victoire d'Eupen ou au classement. De la prudence parce que la situation reste fragile ? Certainement car nous devons faire preuve de conviction et de cohérence par rapport à notre saison. Il nous faut de la régularité, et ce d'abord dans les valeurs et la manière d'aborder les matchs. Nous ne voulons pas nous projeter trop loin", a souligné le technicien franco-slovène.

"Malines est une très bonne équipe qui peut enchaîner deux-trois grosses situations et marquer facilement"

Malines n'a disputé pour l'instant qu'une rencontre de championnat en 2022. C'était le 23 janvier dernier à domicile contre Anderlecht (0-1). "Je ne sais pas trop quoi penser de cette équipe. Quelle est leur fraîcheur physique ? Le manque de rythme va-t-il jouer ? Seront-ils plus frais que nous que nous qui allons jouer un troisième match cette semaine ? Mais, je sais que Malines est une très bonne équipe qui peut enchaîner deux-trois grosses situations et marquer facilement. Il faudra être solide et ne pas donner un moment d'euphorie et pouvoir appuyer là où ça fait mal comme Anderlecht a pu le faire", a conclu Elsner.