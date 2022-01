Wouter Vrancken tire la sonnette d'alarme : "Cela peut prendre des semaines pour un joueur qui revient de quarantaine"

Malines avait dû demander les reports des rencontres face à OHL et Genk n'ont pas été joués

Le noyau A du Kavé a été touché par une vague de contaminations (Covid-19) en tout début d'année.

Après deux rencontres reportées (OHL et Genk), Wouter Vrancken a enfin pu récupérer tous ses joueurs la semaine dernière.

Mais ce n'est pas tout de récupérer ses hommes, comme l'explique le Belge qui évoque les conséquences directes sur les performances et la forme physique des joueurs contaminés.

"Une fois qu'un joueur est revenu de quarantaine, cela peut prendre des semaines avant qu'il ne retrouve son niveau normal. Des collègues entraîneurs m'ont dit que, dans certains cas, cela pouvait même prendre des mois", explique le mentor malinois en conférence de presse.

"Cela prouve une fois de plus que le virus fait vraiment des ravages au niveau du corps d'un joueur. Cela me conforte dans l'idée que nous avons pris la bonne décision en ne jouant pas les matchs contre OHL et Genk", conclut Vrancken, qui se rendra au Standard dimanche.