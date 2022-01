Coupe de France: Bastia élimine Reims et ses Belges

Encore une surprise en Coupe de France.

Encore un exploit ! Après Clermont (0-2) au tour précédent, Bastia a fait chuter un autre club de Ligue 1, Reims (1-1, 5-3 t.a.b.), ce samedi à l'occasion des 8es de finale de la Coupe de France. Après plusieurs parades de Placide, les Rémois ont réussi à ouvrir le score en première période par l'inévitable Ekitike (37e).

Mais par la suite, les pensionnaires de Ligue 2 n'ont rien lâché et ont égalisé par Salles Lamonge (71e). Enfin, lors de la séance des tirs au but, les Corses ont été les plus précis avec une tentative du Rémois Gravillon envoyée dans les tribunes !