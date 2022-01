Coupe de France: Marseille passe aux tirs au but !

Marseille et Montpellier ont eu toutes les peines du monde à se départager.

Entre Marseille et Montpellier, il y a une petite rivalité géographique et sportive et les deux équipes s'affrontaient en huitième de finale de la Coupe de France ce samedi soir. Le duel est acharné, l'OM est offensif et Montpellier organisé.

Tout va bouger en seconde période. Milik ouvre le score pour les Phocéens (74', 1-1). Le plus dur étaot fait pour l'OM? Pas vraiment puisque quelques minutes plus tard les Héraultais égalisent via Makouana.

Malgré une grosse pression dans les dernières minutes, plus rien ne bouge et ce sont les tirs au but qui départagent les deux équipes. A ce petit jeu, l'OM s'impose à la suite du raté de Ristic. Direction les quarts de finale donc pour les hommes de Sampaoli.