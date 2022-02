Dorian Dessoleil veut s'imposer à l'Antwerp: "Je veux montrer que je suis toujours le leader que j'étais à Charleroi"

Pendant exactement trois mois, Dorian Dessoleil a dû se passer de minutes de jeu à l'Antwerp. Depuis le début de l'année 2022, le défenseur est de nouveau titulaire et il ne compte pas céder cette place sans se battre. Pas même quand Seck reviendra de la Coupe d'Afrique

A un moment donné, Dorian Dessoleil était le quatrième choix derrière Almeida, Seck et Engels. Sur le terrain d'entraînement, cependant, il s'est donné à fond. "Je savais qu'il était important pour moi de bien commencer 2022. Je devais me montrer un peu plus à l'entraîneur", dit-il à Het Gazet van Antwerpen. "Il a compris assez vite qu'il pouvait compter sur moi. Je veux montrer que je suis toujours le leader que j'étais à Charleroi. Que je puisse aussi prendre la tête à l'Antwerp, et ne pas jouer un rôle dans l'ombre."

Partir en janvier n'était donc pas envisageable. "C'est trop facile de dire : 'Je veux partir parce que je ne joue pas'. Je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas comme si je n'avais aucun temps jeu à la fin de la trêve hivernale non plus. J'ai dû trouver mon chemin dans ce club au cours des premiers mois, où il y a beaucoup de concurrence. Et c'est nécessaire si nous voulons gagner le titre. Vous ne pouvez pas gagner un trophée avec seulement onze joueurs", a lâché l'ancien Zèbre.