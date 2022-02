Kompany évoque le "clash" Hoedt-Refaelov : "C'est une dispute de couple, ils sont tout le temps ensemble"

Lors de la défaite d'Anderlecht à l'Union, ça a chauffé entre Lior Refaelov et Wesley Hoedt dans les vestiaires. Vincent Kompany a relativisé.

Refaelov et Hoedt se sont jetés des noms d'oiseau dans le vestiaire lors de la défaite à l'Union Saint-Gilloise, et il aurait même fallu l'intervention de Hendrik Van Crombrugge pour les calmer. "Ce sont des figures importantes du vestiaire et de forts caractères. Je ne peux qu'imaginer que la même chose se passe dans d'autres clubs comme Bruges ou l'Antwerp", relativise Vincent Kompany ce mercredi en conférence de presse. "Ce ne sont que des mots, et entre eux, c'est presque une dispute de couple".

Un moment utile ?

L'Israélien et le Néerlandais, qui se connaissent depuis leur période commune à l'Antwerp, sont en effet de bons amis. "Ces deux-là sont jour et nuit ensemble, ils vont manger ensemble. Je ne vois pas le problème à ce que ce soit parfois tendu. Si on avait gagné, j'aurais même pu dire que c'était grâce à ça (rires). Non, ils font le maximum en match et à l'entraînement et sont concernés. Je ne peux pas en demander plus. La saison passée, ce genre de moments nous a peut-être même manqué ! Si nous pouvons amener cette énergie sur le terrain par après, tant mieux".

Kompany, de son côté, n'est pas intervenu. C'est à Hendrik Van Crombrugge, capitaine, qu'a échu ce rôle. "C'est l'idéal. Je suis très proche du groupe mais s'ils peuvent régler ça eux-mêmes, tant mieux. Le groupe se corrige de lui-même. Nous avons discuté de ce qu'il fallait améliorer mais la seconde partie a juste été trop faible collectivement. Cela dit, c'est positif de pouvoir se dire les choses".