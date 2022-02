Les Diables Rouges face à une grande nation sud-américaine avant le Qatar ?

La Belgique pourrait bien affronter une équipe de prestige avant la Coupe du Monde 2022.

On sait déjà que la Belgique affrontera, en mars prochain, l'Irlande à Dublin ; en juin, ce sera la Ligue des Nations, avec au programme les Pays-Bas, la Pologne et le Pays de Galles. Mais avant le Mondial 2022, les Diables Rouges devraient également affronter des équipes qualifiées pour la Coupe du Monde afin de se préparer au mieux pour la compétition.

Et un adversaire de haut niveau se serait déclaré intéressé : d'après le média TNT Sports Argentina, la fédération argentine de football travaillerait à des matchs de préparation face au Danemark, au Portugal mais aussi face à la Belgique. Il s'agirait de rencontres pour les fenêtres internationales de juin et septembre. Les détails (où, quand?) ne sont pas encore connus, pas plus que les intentions de l'Union Belge à ce sujet.