Malgré le départ de Muleka, Elsner a le choix en attaque

Jackson Muleka a donc quitté le club en prêt direction la Turquie. De quoi enlever des options à Luka Elsner? Pas vraiment.

On le sait, quand le mercato en Belgique est terminé, il ne l'est pas vraiment partour dans le monde. Jackson Muleka a quitté le Standard ce mardi, en prêt, direction Kasimpasa. Si on ajoute à ce départ celui de Joao Klauss, ce sont finalement les deux attaquants du premier tour qui ne sont plus rouches, au moins jusqu'en juin si on parle du Congolais.

Dans l'autre sens, Renaud Emond est arrivé, mais est-ce la seule solution pour Luka Elsner? La tendance est à la négative. En effet, au regard des derniers matches, il semble que pour le staff liégeois Dragus est considéré comme un attaquant de pointe. C'est d'ailleurs à cette position qu'il est monté au jeu contre le Cercle.

© photonews

Enfin, dans le noyau, il y a d'autres attaquants prometteurs. Tout d'abord, le jeune Tapsoba qui est revenu de la CAN. Souvent utilisé sur les côtés, il a souvent évolué en 9 avec les jeunes de l'Académie et avec sa puissance et sa profondeur, il pourrait apporter un profil différent à l'équipe.

Enfin, dans les jeunes, Mpoup est arrivé et pourrrait étonner directement, tout comme le jeune Mmaee. Enfin, le jeune Labila (ancien du PSG et arrivé cet été) continue de faire ses armes en U21 et pourrait jouer avec les A prochainement.

Comme quoi, Luka Elsner a encore le choix des armes.