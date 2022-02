Philippe Clement attend davantage de son équipe : "C'est quelque chose de très important dans notre jeu"

L'AS Monaco s'est imposé contre Amiens en quart de finale de la Coupe de France, mardi soir (2-0).

Philippe Clement était satisfait de la qualification de l'AS Monaco, mais en attend plus de ses troupes. "Mes débuts à l'AS Monaco n'ont pas été aussi faciles que cela à cause des blessures et des joueurs malades. Match après match, tu vois les joueurs prendre plus d'automatismes. J'ai donné l'occasion à des jeunes joueurs de prendre de l'expérience ce mardi soir", a confié le technicien belge au micro d'Eurosport 2.

"Je veux des joueurs plus ambitieux dans le jeu. Je veux les voir aller à fond marquer un deuxième but, en jouant plus haut, pas en se contentant d'avoir marqué un but. La base, c'est d'attaquer et de défendre ensemble. Quand un joueur ne fait pas le travail, un autre peut le faire. C'est quelque chose de très important dans notre jeu. Dans ces quarts de finale, quinze équipes de Ligue 1 sont déjà éliminées. Il était donc important de se qualifier pour les demi-finales", a conclu l'ancien coach du Club de Bruges.