Marc Brys a assisté aux débuts de Mousa Dembélé : "Heureusement que l'Ajax ne l'a pas choisi"

Mousa Dembélé (34 ans) entame sa dernière saison avec Guangzhou City. À la fin de cette année, le natif d'Anvers va raccrocher définitivement les crampons. L'ancien Diable Rouge l'a annoncé sur Instagram. Nous avons rencontré Marc Brys, qui a assisté aux débuts du Belge.

Le contrat de Dembélé à Guangzhou court jusqu'à la fin de l'année 2022. Si cela ne tenait qu'au joueur, il arrêterait immédiatement de jouer au football. En Chine, rompre un contrat en cours est un véritable casse-tête juridique. Quoi qu'il en soit, à la fin de cette année, Mousa Dembélé aura passé plus de la moitié de sa vie dans le football professionnel. En 2004, Dembélé a fait ses débuts pour le Germinal Beerschot à l'âge de 16 ans. Les Rats avaient gagné au Kiel 3-1 contre Charleroi. C'est l'actuel entraîneur d'OHL, Marc Brys, qui avait permis au Belge faire ses premières armes chez les professionnels.

Besoin d'un attaquant

Bien que l'histoire commence en fait un an plus tôt. Le Germinal Beerschot étant à la recherche d'attaquants, Marc Brys a suivi quelques entraînements de jeunes sur le terrain du défunt Germinal Ekeren. "Tout à coup, j'ai vu un garçon qui se promenait avec beaucoup de potentiel. Il était encore très jeune, mais très bon avec le ballon et très intelligent", nous explique Marc Brys. "Apparemment, Mousa n'avait que quinze ans, nous ne pouvions donc pas encore le faire signer au sein de l'équipe première. Quand il était jeune, nous l'avons toujours laissé s'entraîner avec nous. C'était un garçon très calme et modeste."

Ajax

C'était l'époque où le Germinal Beerschot et l'Ajax avaient un accord de coopération. "Cela se résumait au fait que l'Ajax payait une somme d'argent et qu'en contrepartie, le club néerlandais était autorisé à choisir un certain nombre de garçons par saison. Heureusement pour nous, ils n'ont pas choisi Mousa", a déclaré Brys.

Dembélé a fait ses débuts à l'âge de 16 ans lors d'un bref remplacement. Vingt-trois matchs plus tard, le talent a dit adieu au Germinal Beerschot. "Il a toujours voulu faire les choses en beauté et, en tant que jeune, il était déjà très bon. Je me souviens d'un match à domicile contre Anderlecht au cours duquel Vincent Kompany en avait plein les pieds avec Mousa. Malheureusement, il est parti pour Willem II à la fin de la saison... Pour presque rien."

Surpris, ni attendu

Avec respectivement Willem II, AZ, Fulham, Tottenham et Guangzhou City, le natif d'Anvers peut se targuer d'avoir eu une jolie carrière. A la fin de l'année 2022, celui qui compte 82 sélections chez les Diables Rouges, raccrochera les crampons. "Si je suis surpris de la carrière qu'il a faite ? Non, parce que ses qualités étaient immédiatement claires. En même temps, vous ne pouviez pas vous attendre à cela. Mousa est un très bon gars. Pas de vantardise, pas de chichis. Il a toujours eu les pieds sur terre. C'est un homme très bien et un très bon footballeur."

Milieu de terrain

Mousa Dembélé a commencé sa carrière en tant qu'attaquant, mais a connu ses plus grands succès en tant que milieu de terrain. "Lorsqu'il est arrivé, je n'ai certainement pas envisagé de le faire jouer plus bas sur le terrain. Pourquoi le ferais-je ? Il était encore en plein développement à l'époque, une éventuelle reconversion était donc hors de question. Bien qu'il soit intelligent de le faire jouer en tant que milieu de terrain défensif. Il est extrêmement difficile de lui prendre le ballon, ce qui est très important dans un secteur où il y a beaucoup de monde. En outre, il a une qualité de passe incroyable", conclut Brys.