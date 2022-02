Roger Lambrecht est décédé à l'âge de 90 ans

L'iconique ancien président de Lokeren est décédé ce mardi.

Le monde du football belge pleure ce mardi la mort de Roger Lambrecht. Président du KSC Lokeren durant 25 ans, il était une figure emblématique de notre paysage footballistique. Il est décédé à l'âge de 90 ans.

Il fait déjà partie du comité de direction du club lors de la fusion entre le Racing et le Standard Lokeren, en 1970. En 1994, il reprend la présidence du club.

Sous son règne, Lokeren va vivre ses plus belles années, avec plusieurs participations aux play-off 1, une campagne européenne, et surtout deux Coupes de Belgique glanées en 2012 et 2014.

Il cède le club, qui vient d'être relegué, en 2019. Le Sporting Lokeren disparaîtra l'année d'après pour cause de faillite.