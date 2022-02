Homme du match, Tarik Tissoudali a de nouveau été un poison pour la défense adverse

Auteur d'un doublé, l'international marocain a de nouveau été un poison pour la défense adverse ce mercredi soir lors de la lourde victoire de La Gantoise face à Seraing (4-0).

La Gantoise a facilement pris la mesure de Seraing ce mercredi soir. Tarik Tissoudali a de nouveau été décisif et a crevé l'écran en championnat ce mercredi. Après l'ouverture du score via Depoitre, l'attaquant marocain a profité d'une erreur du portier adverse Guillaume Dietsch pour planter le deuxième but gantois avant d'aller de son doublé quelques minutes plus tard grâce à un joli assist de Castro Montes.



Le joueur âgé de 28 ans a inscrit 13 buts et distillé 4 passes décisives en 24 rencontres de championnat cette saison.

Wat gaat het geven? De thuisploeg is favoriet, een gokje op de Luikenaars kan je al meer dan vijf keer je inzet opleveren. Doe je voordeel via BetFIRST!