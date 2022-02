Boris Lambert attise les convoitises en Belgique, mais aussi en Ligue 1

Présent au Kehrweg depuis maintenant cinq ans et symbole de la formation chez les Pandas, le Belge a été lancé par Stefan Krämer en début de saison avant d'enchaîner les titularisations.

Jolie révélation du côté d'Eupen avec 28 rencontres disputées toutes compétitions confondues (1 but et 1 assist), Boris Lambert ne cesse de monter en puissance et de montrer de belles choses chez les Pandas. Le défenseur central polyvalent, qui peut également évoluer en tant que milieu défensif et back droit, a tapé dans l'oeil de plusieurs formations belges, néerlandaises mais aussi françaises.

Selon nos informations, le Belge âgé de 21 ans est suivi par trois clubs de D1A, mais aussi par trois équipes de Ligue 1. Quelques formations d'Eredivisie ont également coché le nom de celui qui est sous contrat jusqu'en 2024 avec les pensionnaires du Kehrweg.