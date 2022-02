Un joueur du KVO a été cité dans de grands clubs : "Je savais que je resterais"

Le KV Ostende aurait pu perdre l'un de ses cadres cet hiver après une très bonne CAN.

Kenny Rocha (22 ans) a pu inscrire son premier but de la saison la semaine passée pour le KV Ostende, comme récompense d'une superbe Coupe d'Afrique des Nations avec le Cap Vert. "Ce premier but est une rédemption et j'espère qu'il y en aura beaucoup dans les matchs à venir", se réjouit le Capverdien sur le site officiel du KVO.

"À mon retour de la CAN, l'équipe tournait bien et je me trouvais un peu en-deçà. Ce n'est pas facile, mais j'ai travaillé dur. C'est positif que le nouveau coach parle français, cela facilite la communication", ajoute Rocha, évoquant l'arrivée d'Yves Vanderhaeghe. Un départ cet hiver a été évoqué, avec des noms tels que Feyenoord, Porto et Liverpool qui ont été cités. "Mon agent a été en contact avec plusieurs clubs, mais cela n'a jamais été pour un transfert cet hiver. Dans ma tête, je restais à Ostende", affirme Kenny Rocha.