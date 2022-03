Mercredi soir, La Gantoise tentera d'atteindre la finale de la Coupe aux dépens du Club de Bruges. Les Buffalos, qui devront se rattraper après une défaite 0-1 lors du match aller, comptent sur leur duo offensif.

Lors de sa conférence de presse de mardi matin, Hein Vanhaezebrouck a fait l'éloge de son duo d'attaquants, qui semble s'améliorer en jouant ensemble semaine après semaine.

Tarik Tissoudali est toujours le beau et imprévisible footballeur qu'il était au Beerschot. "Il capte de mieux en mieux la présence du gardien de but. Ce n'est pas encore parfait, mais il fait des progrès. L'efficacité devrait être plus importante que l'action elle-même. Il fait toujours les mouvements, mais quelque chose doit suivre. Il s'en rend bien compte. Espérons que Tarik atteindra son meilleur niveau mercredi, car nous en aurons besoin", a déclaré Vanhaezebrouck.

L'entraîneur des Buffalos a ensuite également fait l'éloge de Laurent Depoitre. "Laurent a été la force qui nous a propulsés en seconde période contre le Standard. Il était génial, mais tout cela semble un peu moins spectaculaire. Sa présence est inestimable pour nous. Laurent est généreux dans tout ce qu'il fait. Courses, duels, présence... Il attire constamment un ou deux joueurs vers lui. C'est très agréable pour un autre attaquant", conclut Vanhaezebrouck.