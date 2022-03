"Je souhaite le meilleur à l'Union"

Malgré un doublé de Selemani, Courtrai s'est incliné ce soir face à l'Union.

"On a fait un super match. Je pense qu'on a été solides ce soir", s'est exprimé Faïz Selemani au micro de Vivacité après la défaite de Courtrai face à l'Union Saint-Gilloise (2-3).

"On s'est créé des occases. On a su revenir au score face au leader du championnat. Malheureusement, il y'a une erreur. Une perte de balle, et on le paye cash."

Un match avec des rebondissements, des hauts et des bas. Un peu comme la saison des Courtraisiens, au final. "Oui, ça a été exactement ça ce soir. On commence fort (...). Malheureusement, on se fait avoir sur deux coups de pied arrêtés. On se l'était dit avant le match. Et aujourd'hui, ça nous côute des points."

Il a également été questionné quant à son départ de l'Union. Pour lui, aucun regret d'avoir quitté le club bruxellois. "Jamais je n'aurai des regrets par rapport à ça. Il s'est passé des choses en interne que je ne peux pas accepter, et voilà pourquoi j'ai dû partir de ce club. Je leur souhaite le meilleur, en tout cas. Et je suis très content où je suis."

Selemani, auteur d'un doublé, n'a pas été épargné par les supporters de l'Union. Un peu comme comme Deniz Undav, qui a fait taire les fans courtraisiens avec un but sensationnel. "Il (Undav) s'est fait siffler, huer, et là il marque. Et j'ai eu la même chose avec les supporters et j'en mets deux. Je pense qu'il faut qu'ils continuent à nous siffler, alors."

Les supporters de Courtrai ont scandé "Union champion" à la fin du match. "C'est rare", s'est exprimé Selemani. "C'est la beauté du foot. On est contents de faire ce sport-là, c'est pour des moments comme ça. Parfois c'est difficile, mais on est contents de vivre ce genre de moments."