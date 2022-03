Ignace Van der Brempt revient sur ses débuts au RB Salzbourg : "Ils n'ont peur de personne ici, pas même du Bayern Munich"

Ignace Van der Brempt a surpris tout le monde en troquant son maillot du Club de Bruges pour celui du RB Salzbourg lors du mercato d'hiver.

Ignace Van der Brempt a progressivement trouvé ses marques en Autriche, même s'il lui a fallu un certain temps. "Ça va beaucoup plus vite ici qu'en Belgique. Tout se passe à cent pour cent, tout le temps. Un moment sans faire attention signifie que vous perdez le ballon", a déclaré le Diablotin à Sporza. "L'ambiance ici est géniale. Vous savez que vous êtes ici avec les plus grands talents du monde. Il n'y a pas de complaisance : chacun fait son devoir. Notre entraîneur sait aussi nous stimuler comme personne d'autre", a souligné l'ancien joueur du Club.

Salzbourg, qui est en passe de remporter un nouveau titre, affronte le Bayern Munich mardi. Ceux qui pensent que Salzbourg va chuter lourdement en Bavière seront déçus. "Nous jouons toujours avec les tripes, car nous savons que nous pouvons faire mal à tout le monde. Ici, ils n'ont peur de personne, pas même du Bayern Munich en Ligue des champions", a déclaré Van der Brempt.