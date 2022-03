Le Beerschot, le coin aux bonnes affaires

A moins d'un cataclysme, le Beerschot jouera en D1B l'an prochain. L'effectif des Rats compte quelques beaux joueurs et les clubs de l'élite auraient tout intérêt à mettre la main dessus.

Le Beerschot est actuellement lanterne rouge de Pro League avec 7 points de retard sur le barragiste à 4 journées de la fin. Voilà. Pour ainsi dire, les Rats filent droit en D1B et ce n'est pas les prochains matchs contre Gand, Bruges, l'Union ou même Saint-Trond qui vont raisonnablement leur permettre de se sauver.

Si le noyau du club anversois est jonché de joueurs vieillissants tels que les deux gardiens Wouter Biebauw et Mike Vanhamel, ou qui n'ont pas montré assez de garanties cette saison à l'image de Mauricio Lemos, Marius Noubissi ou Mushashi Suzuki, d'autres mériteraient que des clubs de Pro League se penchent sur leur cas la saison prochaine, rélégation ou pas.

Commençons par le plus évident, la véritable pépite de ce groupe : le tout jeune Ilias Sebaoui. Rentré au jeu et directement buteur, il a sonné la révolte des siens lors du spectaculaire match nul face à Zulte fin janvier (3-3).

Ses prestations suivantes furent de la même veine. Buteur lors de la victoire face à Courtrai, il fut l'un des meilleurs hommes sur la pelouse lors de la cruelle désillusion subie au Kiel face à Charleroi (2-3). Et que dire de son match face à l'Antwerp, où il a provoqué un penalty injustement non sifflé et remonté tout le terrain avant de donner à Shankland, qui verra logiquement son but annulé.

Arrivé seulement cet hiver depuis les équipes de jeunes, il en impose déjà par sa maturité, ses prises d'initiative qui font de lui LE leader technique de ce Beerschot dans cette deuxième partie de saison. Et même s'il est sous contrat avec son club formateur jusqu'en 2025, il est clair que de le voir évoluer en D1B l'an prochain serait un énorme frein à son évolution. De plus, le Beerschot pourrait, pourquoi pas, en retirer un beau chèque.

Ensuite, Ryan Sanusi est lui aussi une potentielle bonne pioche. Le désormais capitaine du club est l'un des seuls qui ne coule pas au milieu de terrain cette saison. Même s'il a 30 ans, il est un joueur d'expérience qui a évolué en Eredivisie et peut encore offrir de beaux services à un club du "top flight" belge. Tout comme Joren Dom, qui malgré ses 32 ans est l'un des joueurs qui se montre le plus offensivement cette saison au Beerschot. Déjà buteur à 5 reprises cette saison alors qu'il n'est ni avant-centre ni milieu offensif, il est le meilleur buteur du club et a montré de belles marques de polyvalence, et des qualités de finition comme contre l'Antwerp.

Stipe Radic (21 ans) et Ramiro Vaca - international bolivien - (22 ans) sont encore jeunes et possèdent une certaine marge de progression. Il est sûr que jouer cette saison dans un Beerschot moribond et instable sportivement, sous pression à chaque match, n'a pas dû aider leur développement footballistique.Si évoluer en D1B n'empêche évidemment pas de se montrer et de se développer, leur profil pourrait intéresser des clubs de D1A afin de tenter les valoriser.

Par contre, le cas de Raphael Holzhauser peut appeler à plus de réserve. Véritable sensation l'an dernier et deuxième du Soulier d'Or, l'international autrichien passe complètement à côté de sa saison. Il a déjà 29 ans et est assurément sur la pente descendante. Il reste néanmoins un joueur très doué techniquement, symbole en puissance d'un Beerschot qui avait impressionné durant une partie de la saison dernière. Mais si un club de Pro League vient à le signer - il est sous contrat jusque 2023, cela sera un véritable pari risqué.

Enfin, il est utile et honnête d'ajouter que le niveau d'un joueur ne va pas sans le niveau de l'équipe dans lequel il évolue. Il est toujours plus facile d'évoluer dans un club qui ne joue pas la relégation. Par contre, c'est souvent dans les équipes de bas de classement que l'on remarque le plus facilement les plus fortes individualités.