Tissoudali remarque la différence entre le Beerschot et Gand : "On siffle plus facilement"

Dans Extra-Time, Tarik Tissoudali a choisi le penalty non sanctionné sur Ilias Sebaoui comme son moment de la semaine. Il voulait aussi que les choses soient claires.

"Je pensais que c'était un penalty. C'est un contact très léger, mais cela le déséquilibre", a déclaré l'attaquant gantois qui voulait aussi démontrer autre chose.

Tissoudali jouait encore au Beerschot la saison dernière, mais il a le sentiment d'être dans un plus grand club maintenant. "J'ai saisi ce moment parce que j'ai souvent l'impression que lorsque vous jouez contre des clubs plus importants, le VAR décide en votre défaveur. A Gand, je constate parfois le contraire, à savoir que le sifflet est plus facilement actionné. Et au Beerschot, j'ai vécu le contraire."