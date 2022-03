Un Champion du monde de 1998 voit Mbappé au real en fin de saison

Tout le monde a son petit avis à propos du futur de Kylian Mbappé.

Buteur à l'aller (1-0), Kylian Mbappé (23 ans, 34 matchs et 24 buts toutes compétitions cette saison) sera l'arme principale du Paris Saint-Germain face au Real Madrid, ce mercredi, pour le compte du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Interrogé au sujet de l'attaquant français, en fin de contrat en juin prochain, Robert Pirès estime qu'il y a de fortes chances de le retrouver dans le camp d'en face dans quelques mois.

"Je le vois à Madrid. Maintenant, il faut voir ce qu’il veut faire, et aussi avec sa famille. La famille est très importante, elle vous aide toujours à prendre la meilleure décision. Mais si tu as 23 ou 24 ans, si tu as la possibilité d’aller à Madrid, tu dois y aller, a lâché le champion du monde 1998 pour Marca. Ce match est aussi déterminant pour lui pour voir s’il peut aider le PSG à gagner ou pas. Je pense qu’il est très bien mentalement et qu’il est l’un des meilleurs au monde. S’il joue, attention pour le Real Madrid."