🎥 Cyriel Dessers offre une précieuse victoire à Feyenoord

Belle semaine pour Cyriel Dessers: déjà buteur en Coupe d'Europe, l'attaquant belgo-nigérian a remis le couvert en championnat.

Cyriel Dessers avait participé à la large victoire de Feyenoord au Partizan en huitième de finale aller de la Conference League, il a encore été précieux, dimanche après-midi, en championnat. Dans un match mal embarqué pour Feyenoord qui était mené par Zwolle à la pause suite au but inscrit par Bram van Polen dans les arrêts de jeu de la première période.

Mais le club de Rotterdam a réagi dans la dernière demi-heure de jeu. Luis Sinisterra a égalisé à la 67e et Cyriel Dessers a offert la victoire à son équipe dix minutes plus tard (1-2). C'est le 12e but de la saison de l'attaquant prêté par Genk. Un but qui permet à Feyenoord de conserver la troisième place d'EreDivisie.