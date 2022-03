U21 : Anderlecht battu, victoires pour le Club de Bruges, le Standard et Genk

Les U21 de nos clubs de Pro League jouaient ce lundi soir.

Anderlecht, avec notamment Ait El Hadj, Amuzu et Stroeykens titulaires mais avec Stassin sur le banc, se sont inclinés lors de la réception de l'Antwerp (0-1). Un très mauvais résultat puisque le leader Genk s'est quant à lui imposé face à OHL (4-1), et que deux autres équipes du top 5 que sont le Standard (1-3 face au Cercle) et le Club de Bruges (4-0 face à Zulte via Vermant, Nusa, Sylla et Pérez) ont également pris les 3 points. Gand, autre équipe du top 5, l'a également emporté face à Charleroi (2-1).