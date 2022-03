Isaac Mbenza à la relance, le pari peu risqué du Sporting Charleroi

Surprise de dernière minute : Isaac Mbenza est de retour en Belgique, et c'est le Sporting Charleroi qui a tenté le coup. Pas un pari risqué.

Isaac Mbenza (26 ans) aurait déjà pu revenir en Belgique à l'été 2020 : alors à la croisée des chemins après une saison compliquée à Huddersfield Town, il avait eu l'opportunité de rejoindre le RSC Anderlecht, et était également cité du côté de l'Antwerp. Son choix s'était avéré le bon puisque l'ex-international espoirs avait sorti sa meilleure saison en 2020-2021 avec Huddersfield, cumulant 36 matchs pour 5 buts et 8 assists en Championship.

Surprise donc en septembre quand, libre, Mbenza opte pour le Qatar SC. Un choix naturellement financier pour l'ancien du Standard de Liège (27 matchs, un but), qui jouera au final peu au Moyen-Orient (10 matchs de championnat). Ce n'était que partie remise pour Isaac Mbenza qui a décidé de revenir à Charleroi, après deux mois sans contrat ; reste que cette signature se fait naturellement dans des conditions peu optimales, le joueur manquant cruellement de rythme.

Objectif PO2, et la saison prochaine ?

Mehdi Bayat ne s'en est pas caché sur le site officiel du RCSC : "On sait qu'il faudra un peu de temps pour qu'Isaac soit prêt physiquement, mais je reste persuadé que c'est une situation de win-win". Difficile de le contredire : avec un contrat de trois mois, probablement pour un salaire peu exigeant, Isaac Mbenza ne sera pas un poids pour le groupe. Certain ont souligné que l'ancien de Montpellier n'avait pas l'air des plus fit sur ses photos de signature, mais ses premiers entraînements auraient prouvé le contraire.

Le public belge n'a pas encore eu l'occasion de voir le meilleur Mbenza : au Standard comme en Espoirs, ses prestations étaient à des années-lumière de ce qu'il a montré à Montpellier et Huddersfield. Avec un coach exigeant comme Edward Still à la baguette, le joueur prend plus de risques que le club. Wait and see ...