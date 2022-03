Officiel : accord entre le Barça et Spotify, le Camp Nou renommé

Le FC Barcelone a officialisé hier soir, comme prévu, son partenariat avec le géant de l'industrie de streaming musical Spotify.

Quelles sont les conséquences de cet accord ? Premièrement, le stade du club sera renommé "Spotify Camp Nou." Et cela dès l'entame de la saison prochaine.

Ensuite, le logo de l'entreprise sera affiché au devant des vareuses du club et de ses enseignes masculines et féminines pour les 4 prochaines saisons.

Cet accord, accepté par le C.A. du club, doit encore être ratifié par l'assemblée extraordinaire des membres de la société, qui se tiendra le 3 avril prochain.

