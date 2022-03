Hein Vanhaezebrouck laisse un joueur sur le banc : "Je ne l'ai pas fait monter au jeu à cause des supporters et des journalistes"

Gand a perdu 1-2 à domicile contre le PAOK. Et voilà, l'aventure européenne est terminée du côté gantois. Après le match, Hein Vanhaezebrouck avait des déclarations difficiles à faire.

La Ganroise a encore raté beaucoup d'occasions contre le PAOK. "Même sans Lemajic sur le terrain, on rate beaucoup d'occasions", a déclaré Hein Vanhaezebrouck. "Je pense que nous aurions eu plus de menace dans le grand rectangle si j'avais fait entrer Lemajic", a souligné le coach des Buffalos.

Journalistes et supporters

Pourtant, il ne l'a pas fait, pour une raison frappante d'ailleurs. "S'il manquait à nouveau des occasions, alors les supporters et les journalistes le critiqueraient à nouveau. Ce n'est pas facile de faire monter au jeu un joueur, quand on sait qu'il va être hué tout de suite. Ce n'est pas bon non plus pour le joueur lui-même."