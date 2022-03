Mazzù très énervé : "Sans certains faits de match, on pouvait gagner"

Felice Mazzù n'était vraiment pas ravi de l'arbitrage lors d'Union-Ostende, et surtout du but "fantôme", refusé à Teddy Teuma.

La frappe de Teddy Teuma avait-elle franchi la ligne, à l'heure de jeu ? Les images ont tendance à dire que oui mais sans certitude, et l'arbitre, Mr D'hondt, n'avait pas de vue dégagée sur la phase. Quant à la VAR, elle n'est pas parvenue à tracer la ligne clairement et n'a donc rien décidé. Felice Mazzù était glacial au micro d'Eleven, après avoir explosé de colère à l'encontre de l'arbitre. "Ce que je lui ai dit ? Qu'il avait fait un bon match (sourire ironique). Vous verrez les images vous-mêmes. Je les ai vues, mais je ne dirai rien et garderai mes conclusions pour moi", déclare le coach unioniste.

Sur le plan sportif, Mazzù s'est monté plus loquace et plutôt lucide sur les manquements de son équipe. "On a manqué de caractère et perdu des points en raison de notre première mi-temps. Ostende était meilleur que nous avant la pause. Mais par après, sans des faits de jeu, nous aurions pu et dû gagner ce match", regrette-t-il. "Mitoma a apporté de la verticalité et des éléments techniques supplémentaires. On n'a plus vu Ostende ou presque en seconde période. Mais nous perdons deux points à cause du déchet. Nous avion les situations pour marquer plus d'un but ... et nous l'avons fait, mais il n'a pas été accordé".