Van Der Heyden aura reculé pour mieux sauter: "Un bon profil pour les Diables"

C'est la surprise de Martinez: l'Unioniste Siebe Van Der Heyden va découvrir les Diables Rouges, après une carrière assez particulière. Où comment le joueur le plus averti de Pro League va passer un cap.

On s'attendait à quelques surprises, voir même à des retours comme celui de Cobbaut, mais c'est plutôt Siebe Van Der Heyden qui va découvrir l'équipe nationale, lui qui n'avait jamais connu cet honneur chez les jeunes.

Voilà qui vient récompenser son excellente saison, comme le signale Roberto Martinez: " Il vit actuellement un rêve avec l'Union. Cette équipe domine pour le moment le championnat belge et Siebe a un bon profil pour nous. Il est agressif et est régulier dans une défense à trois, qui est notre système de jeu".

Pour être agressif, il l'est car il a déjà reçu cette saison 11 cartons jaunes en championnat. Mais c'est avec ce caractère qu'il a forgé sa carrière, lui qui est passé par les écoles de jeunes du Club de Bruges et du Sporting d'Anderlecht. Par la suite, on peut parler d'une carrière atypique.

Il a débuté chez les pros au FC Eindhoven, en division 2 néerlandaise. 33 rencontres pour le club lors de la saison 2018-2019 avant de rejoindre l'Union en D1B. La suite, tout le monde la connait: un titre de champion, une montée, un championnat quasi parfait en D1A et maintenant les portes de l'équipe nationale qui s'ouvrent. Comme quoi, parfois il vaut mieux reculer pour mieux sauter.