Le Standard est finalement sauvé : "C'est assez fou à ce stade de la compétition"

Le Standard de Liège est officiellement sauvé après sa victoire à Courtrai (0-1) lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

"Nous devions obtenir un point de plus pour rester en D1A et nous sauver pour de bon. C'est assez fou que nous devions dire cela à ce stade de la compétition", a déclaré Luka Elsner en conférence de presse. "Mais nous y sommes parvenus, même si le niveau de jeu n'était pas élevé. Nous sommes désormais certains de prolonger notre séjour au plus haut niveau, ce qui est important pour le club."

"Nous avons ressenti un peu de stress après la défaite contre lors du derby contre Seraing. Avec l'Union et le STVV lors des deux derniers matchs, il était important de bien faire contre Courtrai, car on ne sait jamais en football. Courtrai méritait peut-être plus qu'une défaite. Nous n'avons pas atteint un niveau élevé, il y avait peut-être un peu de stress dans les rangs - alimenté par la défaite contre Seraing la semaine dernière. Nous avons fait notre travail, même si ce n'était pas avec beaucoup de beauté. L'objectif était les trois points, et il est atteint en plus d'une clean sheet", a conclu l'ancien coach de l'Union et de Courtrai.