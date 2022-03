Saint-Trond s'incline en amical face à Westerlo

Les Canaris ont déchanté face au leader de D1B.

Le STVV se rendait ce jeudi après-midi sur la pelouse de Westerlo dans le cadre d'un match amical. Des titulaires habituels tels qu'Hashioka, Klauss, Bauer, Teixeira ou Lavalée étaient alignés d'entrée. A noter également la titularisation de Junior Pius, qui n'avait plus joué depuis fin janvier.

C'est Westerlo qui menait à la mi-temps, avec un but de Nabi Soumah à la 42e. Hollerbach décidait alors de changer substantiellement son équipe et faisait notamment monter Hara, Leistner et De Ridder - de retour de blessure.

Cela payait puisque les Canaris revenaient au score, via Teixeira (60e). Mais c'est finalement le leader de D1B qui s'imposait sur ses terres grâce à un but de Paulet (71e).