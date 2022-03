🎥 Sergio Gomez buteur avec l'Espagne U21

Sergio Gomez, latéral du RSC Anderlecht, affronte en ce moment la Lituanie avec les U21 de l'Espagne. Il a marqué.

Sergio Gomez (21 ans) s'impose comme l'un des piliers de la sélection U21 espagnole. Ce vendredi soir, l'Anderlechtois est titulaire face à la Lituanie U21 et a inscrit le second but de ses couleurs, faisant le break (2-0) dans ce match de qualifications pour l'Euro.

Le RSCA s'en réjouira, Gomez trouvant là le chemin des filets pour la première fois en 2022. De quoi revenir en club gonflé à bloc !