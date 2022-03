🎥 Amicaux : l'Angleterre vient à bout de la Suisse

Les rencontres de préparation se poursuivaient un peu partout en Europe, tout comme au Qatar, pays hÎte du prochain Mondial.

Angleterre - Suisse

Tous deux qualifiés pour le Mondial, Anglais et Suisses se rencontraient à Wembley. Breel Embolo (22e) ouvrait le score sur un centre de Shaqiri.

Shaqiri ?? Embolo ??



The Swiss go up 1-0 over England at Wembley! pic.twitter.com/f5hwgDRo8q — ESPN FC (@ESPNFC) March 26, 2022

Luke Shaw égalisait juste avant le repos d'une frappe puissante à l'entrée de la surface.

Après le repos, Kane sur penalty (78e) donnait l'avantage et offrait d'ailleurs la victoire aux Three Lions, qui accueilleront la Côte d'Ivoire mardi. La Suisse, elle, poursuivra sa préparation contre le Kosovo.

Qatar - Bulgarie

L'ancien joueur d'Eupen Akram Afif ouvrait le score sur penalty (27e) face à la Bulgarie du Louvaniste Kristiyan Malinov (titulaire) et du joueur de Westerlo Edisson Jordanov (ex-Virton et Union). Les visiteurs égalisaient à l'heure de jeu via Despodov (60e) avant que Khoukhi (74e) ne redonne l'avance aux troupes de Félix Sánchez.

Kiril Despodov had levelled for Bulgaria, but Khoukhi Bouakem put Qatar back in front with this header! #QATxBULpic.twitter.com/vZwVCBeL1b — Qatar Football Live (@QFootLive) March 26, 2022

Finlande - Islande

L'ancien adversaire des Diables à l'Euro a partagé face à l'Islande, une rencontre qui se tenait à Murcie. Teemu Pukki (12e) ouvrait rapidement le score avant que Birkir Bjarnason (38e) n'égalise pour les Islandais.