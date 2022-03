🎥 Menés de deux buts, les U19 belges reviennent face à l'Allemagne !

Dans ce second match de qualification pour le Tour Elite en U19, la Belgique a rapidement été menée, et se retrouve même menée de 2 buts en début de seconde période. Mais les hommes de Wesley Sonck parviendront à renverser la situation en toute fin de rencontre : Luca Oyen, le prodige du Racing Genk, remet les U19 dans le match à la 85e, avant l'égalisation signée du capitaine Lynnt Audoor (Bruges) à la 89e.

Dans le onze de base, on retrouvait Roméo Lavia (Manchester City), Nathan Ngoy (Standard), Mario Stroeykens (Anderlecht) ou encore le jeune carolo Martin Wasinski.

U19 🇧🇪 | On y croyait plus ! Menés 0-2 par l’Allemagne nos U19 sont revenus au score en toute fin de match et restent en course pour la qualif. 🥳



Buts marqués par Oyen (85') et Audoor (89').