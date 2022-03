Arturo Vidal veut tout donner pour la qualification à la Coupe du monde : "Nous y irons comme des lions !"

Le Chili est dans une situation extrêmement délicate, et aura besoin d'un réel miracle pour se qualifier pour le prochain Mondial. Arturo Vidal veut en tout cas, lui, se donner corps et âme pour sa patrie et ne rien regretter.

Le Chili est dans de beaux draps : actuellement 7e des éliminatoires de la zone CONMEBOL, les coéquipiers d'Arturo Vidal sont tout près de manquer le prochain Mondial...mais peuvent encore malgré tout y croire. Ils comptent 19 points, à 2 points de la 5e place du Pérou, actuellement barragiste. Mais pour s'envoler au Qatar, il faudra en même temps battre l'Uruguay cette nuit (1h30), espérer que le Pérou ne gagne pas face au Paraguay, mais aussi que la Colombie - 6e avec 20 points - ne remporte pas les trois points lors de son déplacement au Venezuela. Arturo Vidal s'est exprimé sur les réseaux sociaux, où il a écrit des mots remplis de volonté et de courage avant ce match de la "dernière chance". "Quoi qu'il arrive demain, nous laisserons nos vies pour notre équipe. Nous irons sur le terrain comme des lions à la recherche d'un rêve et ainsi pouvoir profiter de ce dernier match de qualification avec notre public. Viva Chile", peut-on lire sur son compte Instagram. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)

Suis Chili - Uruguay en live sur Walfoot.be à partir de 01:30 (30/03).