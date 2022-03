Sergio Ramos enfin de retour sur les terrains?

Enfin le bout du tunnel pour Sergio Ramos?

Absent des terrains depuis le 23 janvier et une victoire du Paris Saint Germain contre Reims (4-0), Sergio Ramos (35 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) pourrait faire son retour à la compétition après la trêve internationale. En effet, le quotidien Le Parisien affirme que le défenseur central espagnol a quitté l'infirmerie et s'entraîne normalement depuis plusieurs jours. L'ancien Madrilène pourrait donc réintégrer dans le groupe de Mauricio Pochettino pour la réception de Lorient, dimanche prochain, lors de la 30e journée de Ligue 1.

Depuis son arrivée dans la capitale française l'été dernier, Ramos n'a joué que 288 minutes.