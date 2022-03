Adidas présente le ballon de la Coupe du Monde au Qatar: "Le plus rapide de l'histoire"

Oublié le Telstar, vive le Al Rihla.

Tout les quatre ans, la présentation du ballon officiel de la Coupe du Monde donne le vrai coup d’envoi de la nouvelle compétition. Deux jours avant le tirage au sort qui déterminera les groupes du Mondial 2022, adidas vient d’officialiser le ballon qui sera utilisé durant toute la compétition.

Al Rihla, c’est son nom, succède ainsi au Telstar du mondial russe et vient écrire une nouvelle page dans la grande histoire des ballons de la Coupe du Monde. Mieux, il est présenté comme étant le ballon le plus rapide de l’histoire des Mondiaux. Rien que ça.

Al Rihla, « Le voyage ». Voici donc le nom du nouveau ballon de la Coupe du Monde 2022 qui va se dérouler du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. "Il a été conçu pour favoriser un jeu rythmé. Il fend l’air encore plus rapidement que ses prédécesseurs. Proposer le ballon de la Coupe du Monde le plus précis et rapide jamais créé." À en croire les équipes d’Adidas et le communiqué de presse officiel de présentation du nouveau ballon de la Coupe du Monde, Al Rihla pourrait bien entrer dans l’histoire de la compétition grâce à ses capacités technologiques.