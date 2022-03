La FIFA a décidé de mettre en place de nouvelles règles pour les prêts

Les prêts de joueurs sont de plus en plus fréquents, mais ils ne sont pas toujours bien régulés.

La FIFA a décidé de mettre en place de nouvelles règles concernant les prêts. Trois objectifs : développer les jeunes joueurs, promouvoir l'équilibre compétitif et empêcher la thésaurisation des joueurs. Les joueurs âgés de 21 ans ou moins et ceux formés au club sont exemptés de ces nouvelles règles. Afin de faire respecter ses objectifs, l'instance dirigeante du football mondial exigera désormais un accord écrit pour chaque prêt, qui ne devra pas durer plus d'un an, et moins d'une demi-saison. Il ne sera plus possible de prêter plus de 3 joueurs à un même club.

Enfin, petit à petit, les clubs pourront prêter de moins en moins de joueurs : du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, un club peut avoir un maximum de huit joueurs qui lui sont prêtés et huit huit autres qu'il prête, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, la même configuration s'applique mais avec un maximum de sept professionnels. Enfin, à partir du 1er juillet 2024, la même configuration s'appliquera mais avec un maximum de six professionnels.