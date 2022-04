Saint-Trond prêt pour sa "finale" contre le Standard : "Dix matchs de plus et nous aurions pu devenir champions"

Si le KRC Genk gagne à Seraing, ils joueront les Playoffs 2 et le STVV pourra faire une croix sur le top 8 après une fin de saison magnifique. Mais les Canaris continuent d'y croire et ont montré de très belles choses ces dernières semaines.

Avec 20 sur 24 et une victoire au KRC Genk et à l'Union, le STVV a enregistré de très bons résultats ces deux derniers mois. A domicile contre le Standard, ils peuvent couronner leur belle fin de saison par une nouvelle victoire.

Et qui sait, peut-être même une place en Playoffs 2. "Est-ce qu'on a toujours envie de six matchs supplémentaires ? Bien sûr", a déclaré Christian Brüls. "Si nous avions pu jouer dix matchs de plus, nous aurions pu devenir champions", a-t-il confié en souriant.

Finale

"Nous avons une finale contre le Standard. On se moque de ce que fait Genk, on va faire notre propre jeu et on verra le reste."

Un sentiment également partagé par l'entraîneur Bernd Hollerbach. "Avec un effectif complet, nous allons affronter le Standard. Ensuite, nous verrons si c'est suffisant pour les Playoffs 2, mais je suis quand même fier des garçons. Nous nous amusons et tout se passe bien."