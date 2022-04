La surprise de Kompany: Kristian Arnstad est-il enfin lancé ?

Vincent Kompany en a surpris plus d'un ce dimanche en faisant entrer Kristian Arnstad pour Lior Refaelov. Une belle récompense pour le jeune norvégien, en progression.

Retour en arrière : le 10 avril 2020, il y a donc ... deux ans jour pour jour ce dimanche, Kompany titularisait un encore tout jeune Kristian Arnstad lors d'un périlleux déplacement au Club de Bruges. Une prestation délicate du médian norvégien, âgé d'à peine 16 ans à l'époque, et une défaite 3-0 du RSCA. Cela semblait clair : c'était trop tôt pour Arnstad.

La saison passée, Arnstad ne jouera alors que 26 minutes. Cette saison ? Pas encore une seule minute avant ce dernier match de phase classique. Le talent de Neerpede est un pilier des U21, mais se retrouvait souvent 19e homme même lorsqu'il était repris avec l'équipe A. Jusqu'à hier, donc. Dans un duel pourtant tendu, où Anderlecht pouvait tout perdre, Kompany a pris un gros risque. Vraiment ?

© photonews

Un joueur différent

Depuis 2020, une chose est sûre : les soucis physiques (il était très frêle) de Kristian Arnstad semblent faire partie du passé. Le médian racé et technique a également pris en puissance, et n'a plus été bougé si aisément dans les duels. Il s'entraîne régulièrement avec l'équipe A, ce qui a de toute évidence aidé. Le staff s'est montré très satisfait de son entrée, à raison.

Certes, Vincent Kompany n'aurait probablement pas tenté un tel coup de poker sans l'absence de Majeed Ashimeru, qui a laissé une place libre dans le groupe. Mais Arnstad a prouvé qu'il pouvait devenir un réel concurrent pour un rôle de doublure, tandis que Kristoffer Olsson, lui, déçoit presque de manière hebdomadaire. C'était le moment, car Kristian Arnstad n'est sous contrat que jusqu'en 2023 : sans promesse de temps de jeu, rien ne dit qu'il envisagerait une prolongation.

En D1A ou en D1B ?

La grande question reste : avec quel RSCA évoluera Arnstad la saison prochaine ? Les U23 évolueront en D1B, et auront bien besoin du Norvégien. Mais cela suffira-t-il à persuader le jeune Kristian ? Après tout, s'il est prêt à jouer régulièrement en D1A, il faudra bien lui laisser sa chance de manière plus systématique...