Hendrik Van Crombrugge, capitaine bientôt couronné ? "Retrouver notre place dans le foot belge"

Hendrik Van Crombrugge va-t-il remporter son premier trophée lundi prochain ? Le portier du RSC Anderlecht a encore été décisif dimanche, et arrivera en confiance en finale de la Coupe.

Sans un grand Hendrik Van Crombrugge, le RSC Anderlecht aurait probablement pris le bouillon à Courtrai la semaine passée. Mais les Mauves ont tenu bon. "Le caractère est un atout de ce groupe. Nous sommes devenus plus matures dans ce genre de situations. Si nous ne pouvons pas jouer "notre" jeu, nous pouvons opter pour un jeu plus direct, avec des longs ballons", reconnaît le capitaine anderlechtois après la rencontre.

"La régularité que nous avons trouvé, c'est une conséquence de cette maturité", ajoute Van Crombrugge. "Nous avons eu des hauts et des bas, et désormais, nous sommes capables de revenir dans la rencontre. Maintenant, est-ce qu'on vise le titre ? Nous voulons tout gagner, chaque match. Il reste sept finales, et la première finale est lundi prochain, en Coupe de Belgique".

© photonews

Van Crombrugge a vu le RSCA remonter la pente ces dernières années et sait que le club retrouve désormais sa crédibilité. "Mentalement, cette période a été très longue et difficile pour les dirigeants, pour les supporters. Et enfin, cette fois, nous pouvons entamer ces Playoffs avec de l'ambition, de la confiance. Anderlecht regagne petit à petit sa place au sein du football belge", se réjouit-il. "Mais il ne faut pas être trop euphoriques non plus. Il faut enchaîner les succès. Nous avons un objectif lundi prochain, puis les PO1. Et après, nous verrons où Anderlecht en est".