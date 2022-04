La formation anderlechtoise mise à l'honneur par la FIFA

Sur sa nouvelle plateforme, FIFA +, la FIFA a consacré une série de documentaires dans laquelle la formation des jeunes talents mauves est mise à l'honneur.

Plus tôt dans la semaine, la FIFA a officialisé le lancement de sa plateforme de streaming : FIFA +. Gratuite, la plateforme permet d'ici fin 2022 de visionner plus de 40.000 matchs de compétitions masculines, féminines, et des équipes de jeunes.

Une section "archives", contenant notamment tous les matchs de l'histoire de la Coupe "jamais enregistrés sur caméra" ainsi que des documentaires sur des grands joueurs.

"FIFA+ représente la prochaine étape de notre plan visant à rendre le football inclusif et globalisé. Cette plateforme sous-tend la mission principale de la FIFA d’étendre et de développer le football à l’échelle mondiale", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Parmi les contenus déjà disponibles, se trouve une série de documentaires sur la formation des jeunes au sein des académies du RSC Anderlecht : Purple Talents.

"Le projet 'Purple Talents' d'Anderlecht transforme de jeunes pousses en quelques-unes des plus brillantes étoiles du football mondial", décrit la jeune plateforme.