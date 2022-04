Sampaoli veut faire "un match digne" au Parc des Princes

Le coach de l'Olympique de Marseille a envie de bien figurer lors du Classique.

Dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille se rendra dans la capitale, dimanche (20h45), pour y affronter le Paris Saint-Germain. Un choc au sommet du football français pour lequel le coach phocéen, Jorge Sampaoli, souhaite être "digne".

"On espère faire un match digne face à un adversaire très complexe qui a énormément de possibilités de marquer avec leurs nombreux joueurs de qualité. On va essayer de gérer les différentes situations, avec le contrôle du ballon face à une équipe qui voudra aussi avoir le ballon. On a l'espoir de faire un bon match et d'utiliser nos émotions pour réaliser une bonne prestation", a expliqué l'entraîneur argentin en conférence de presse.

"Le mélange de transition et de possession dépend de l'adversaire. On s'adapte en fonction des matchs, comme face au PAOK. On est parfois obligé d'éliminer avec des longs ballons, avec des récupérations hautes et des transitions. Dimanche, ce sera un style similaire mais avec des joueurs bien meilleurs que ceux qu'on a affrontés jeudi. Le PSG se repliera aussi beaucoup plus vite, ils sont bien meilleurs à ce niveau-là. Dans ce match-là, si on n'a pas le contrôle du ballon, si on ne défend pas avec le ballon et qu'on défend très bas sans ballon, j'ai quasiment envie de dire qu'on aura aucune chance", a prévenu Sampaoli.