Le PSV de Vertessen retourne l'Ajax et remporte la coupe !

Les joueurs de ten Hag étaient pourtant sur la bonne voie, mais en quelques secondes toute a basculé.

Avant la finale de la Coupe de Belgique de ce lundi, il y en avait une autre, ce dimanche cette fois, chez nos voisins néerlandais. Elle opposait les frères ennemis du championnat, l'Ajax et le PSV, qui se disputent aussi le titre en Eredivisie.

Cette finale aura été spectaculaire. Zahavi voit son but annulé, Tadic ne se voit pas accorder de penalty (pourtant, c'était très limite...) mais les Ajacides ouvrent tout de même le score par Gravenberch (23', 0-1). Juste avant la pause, un nouveau but, de Tadic cette fois, est annulé par le VAR.

Au retour des vestiaires, le PSV retourne la situation en deux minutes: l'égalisation tombe via Giuterrez (48', 1-1) avant un nouveau but de Gakpo (50', 2-1). Le VAR intervient une nouvelle fois pour annuler un but de Klaassen. Vertessen fait alors son entrée, trouve la barre, quitte la pelouse sur blessure mais peut surtout fêter la victoire en coupe, puisque l'Ajax ne reviendra pas. C'est la 10ème coupe de l'histoire du club.