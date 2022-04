Officiel: Eupen offre un contrat pro à deux jeunes du cru

Les deux jeunes internationaux vont avoir l'occasion d'intégrer l'équipe A?

Les joueurs internationaux U16 Matteo Filorizzo et Raphaël Di Matteo ont signé un contrat pour 2 ans avec l’AS Eupen. C'est bien évidemment un premier contrat chez les pros pour ces deux promesses du club.

"L’AS Eupen reconnaît les performances et le potentiel des deux joueurs qui auront la possibilité de continuer à se développer au sein de l’AS Eupen. Matteo Filorizzo et Raphaël Di Matteo sont tous deux originaires de la région et jouent pour la troisième année chez les Panda Youngsters. Actuellement, ils reviennent de leurs premiers matchs internationaux avec l’équipe nationale des U16 contre l’Argentine, la France et le Portugal et disputeront le week-end prochain la finale du championnat pour les équipes des jeunes de l’AS Eupen", annonce le club dans un communiqué.

Matteo Filorizzo est un attaquant des U16 de l’AS Eupen, alors que Le milieu de terrain central Raphaël Di Matteo a également évolue déjà avec les U18 de l’AS Eupen.