Brecht Dejaegere espère découvrir la Ligue 1 avec le Téfécé : "Je suis un mec fidèle !"

Le FC Toulouse a validé sa remonté en Ligue 1 hier soir, une promotion qui récompense une saison appliquée des Violets en Ligue 2.

Alors qu'il reste trois journées, le Téfécé de Philippe Montanier se tourne également déjà vers le mercato qu'il devra préparer au mieux afin d'assurer son maintien.

Toulouse devra par exemple définir s'il conservera son meilleur buteur, l'Anglais Rhys Healey (20 buts) et son meilleur passeur, le Néerlandais Branco van den Boomen (19 assists), qui seront des atouts mais qui pourraient également remplir les caisses du club.

Mais L'Équipe indique que le TFC tentera de conserver la plupart de ses cadres, dont Brecht Dejaegere.

Le Belge a été un joueur clé cette saison et devrait être courtisé. Mais ce dernier avait déjà clamé son amour pour la ville rose et son club : “Je me sens bien ici. J’aime les gens, le club, la ville. J’espère continuer la saison prochaine, je veux rester. Je suis un mec fidèle ! Ma carrière le montre je n’ai joué que pour trois équipes”, confiait le joueur de 30 ans dans la Dépêche du Midi.