Lautaro Martinez plait à la Premier League

Il devrait quitter l'Inter cet été.

Quatrième de Premier League et en course pour une qualification en Ligue des Champions, Arsenal compte se renforcer en attaque cet été pour faire bonne figure sur la scène européenne tout en restant compétitif en championnat la saison prochaine.

Dans cette optique, l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, souhaite recruter deux attaquants, selon The Times. Le quotidien britannique annonce que le club londonien a notamment ciblé le buteur de l'Inter Milan, Lautaro Martinez (24 ans, 45 matchs et 21 buts toutes compétitions cette saison). Gabriel Jesus (Manchester City) et Dominic Calvert-Lewin (Everton) sont également des pistes étudiées.