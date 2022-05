Une pièce maîtresse de l'Ajax ne suivra pas son coach à Manchester United

Des rumeurs l'envoyaient à Manchester United, mais ce ne sera pas le cas.

Nommé manager de Manchester United pour la saison prochaine, Erik ten Hag pourrait, selon certaines rumeurs, emmener des joueurs de l’Ajax Amsterdam dans ses valises. En tout cas, l’attaquant Sébastien Haller (27 ans, 28 matchs et 20 buts en championnat cette saison) n’en fera pas partie.

"Bien sûr, il y a des intérêts de clubs. Mais comme je dis toujours, l'intérêt est une chose, mais une offre et un transfert sont des choses différentes, a confié l’international ivoirien au médias NOS. Suivre Ten Hag à Manchester United ? Non, je ne le suivrai pas. Je me sens bien ici au club et dans la ville."

Rappelons que Haller a déjà connu une expérience mitigée en Angleterre lors de son passage à West Ham (2019-2021).