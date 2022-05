Alfred Schreuder va s'engager avec l'Ajax Amsterdam

Alors que le Club de Bruges vient de faire un pas monumental vers le titre et que l'Ajax vient d'officialiser son 36e sacre, l'officialisation d'Alfred Schreuder avec les Ajacides ne va plus tarder.

Ce soir, le Club de Bruges vient de réaliser un pas de géant dans la course au titre en s'imposant 1-0 face à l'Union Saint-Gilloise. Les Brugeois, qui comptent trois points d'avance sur les Unionistes et qui bénéficieront du demi-point en cas d'égalité, peuvent officialiser leur 18e sacre en prenant les trois points à l'Antwerp ce dimanche. Dans le même temps, l'Ajax Amsterdam a étrillé Heerenveen et a fêté, sur sa pelouse, son 36e titre de champion des Pays-Bas.

Depuis quelques semaines désormais, les rumeurs s'intensifient : après un petit peu moins d'une saison en Venise du Nord, Alfred Schreuder devrait quitter le Club de Bruges en direction de l'Ajax Amsterdam. Et cette rumeur prend encore une ampleur plus importante ce soir. Selon le Telegraaf, le deal serait même officiel. L'entraîneur du Club de Bruges aurait paraphé un contrat de deux ans avec les Ajacides, avec une année supplémentaire en option.

En tant qu'entraîneur du Club de Bruges. Alfred Schreuder avait une indemnité de transfert limitée dans son contrat. Il rejoindra donc la Johan Cruijff ArenA contre 1.5M€. Il s'agit également d'une information confirmée par le compte Twitter d'Eleven Sports.